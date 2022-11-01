На севере от Харькова у границы фиксируют российские ДРГ

Армия РФ не оставляет попыток вести диверсионно-разведывательную работу на севере от Харькова — в населенных пунктах у границы.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Враг не оставляет попыток диверсионно-разведывательной работы в приграничных населенных пунктах Дергачевщины, но наши защитники не разрешают диверсантам перейти линию государственной границы Украины», — отметил Задоренко в своем ежедневном отчете.

Он также сообщил, что приграничные населенные пункты громады продолжают обстреливать. В частности за прошедшие сутки под ударом были Казачья Лопань и Ветеринарное. Обошлось без пострадавших.

Несмотря на это, в громаде продолжают восстанавливать газо- и электроснабжение, а сами Дергачи — готовить к отопительному сезону. По информации Задоренко, в городе ремонтируют и устанавливают котлы в котельной.