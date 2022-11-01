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На севере от Харькова у границы фиксируют российские ДРГ

Происшествия 11:34   01.11.2022
Алексей Наумов
На севере от Харькова у границы фиксируют российские ДРГ

Армия РФ не оставляет попыток вести диверсионно-разведывательную работу на севере от Харькова — в населенных пунктах у границы.

Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Враг не оставляет попыток диверсионно-разведывательной работы в приграничных населенных пунктах Дергачевщины, но наши защитники не разрешают диверсантам перейти линию государственной границы Украины», — отметил Задоренко в своем ежедневном отчете.

Он также сообщил, что приграничные населенные пункты громады продолжают обстреливать. В частности за прошедшие сутки под ударом были Казачья Лопань и Ветеринарное. Обошлось без пострадавших.

  • Читайте также: Армия РФ продолжает обстреливать Казачью Лопань — Задоренко

    • Несмотря на это, в громаде продолжают восстанавливать газо- и электроснабжение, а сами Дергачи — готовить к отопительному сезону. По информации Задоренко, в городе ремонтируют и устанавливают котлы в котельной.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 11:34;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ не оставляет попыток вести диверсионно-разведывательную работу на севере от Харькова — в населенных пунктах у границы".