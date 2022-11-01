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На півночі від Харкова біля кордону фіксують російські ДРГ

Події 11:34   01.11.2022
Олексій Наумов
На півночі від Харкова біля кордону фіксують російські ДРГ

Армія РФ не залишає спроб вести диверсійно-розвідувальну роботу на півночі від Харкова – у населених пунктах біля кордону.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Ворог не полишає спроб диверсійно-розвідувальної роботи у прикордонних населених пунктах Дергачівщини, але наші захисники не дозволяють диверсантам перейти лінію державного кордону України”, – зазначив Задоренко у своєму щоденному звіті.

Він також повідомив, що прикордонні населені пункти громади продовжують обстрілювати. Зокрема минулої доби під ударом були Козача Лопань та Ветеринарне. Обійшлося без постраждалих.

  • Читайте також: Армія РФ продовжує обстрілювати Козачу Лопань – Задоренко

    • Незважаючи на це, в громаді продовжують відновлювати газо- та електропостачання, а самі Дергачі – готувати до опалювального сезону. За інформацією Задоренка, в місті ремонтують та встановлюють котли в котельні.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 11:34;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ не залишає спроб вести диверсійно-розвідувальну роботу на півночі від Харкова – у населених пунктах біля кордону".