На півночі від Харкова біля кордону фіксують російські ДРГ

Армія РФ не залишає спроб вести диверсійно-розвідувальну роботу на півночі від Харкова – у населених пунктах біля кордону.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Ворог не полишає спроб диверсійно-розвідувальної роботи у прикордонних населених пунктах Дергачівщини, але наші захисники не дозволяють диверсантам перейти лінію державного кордону України”, – зазначив Задоренко у своєму щоденному звіті.

Він також повідомив, що прикордонні населені пункти громади продовжують обстрілювати. Зокрема минулої доби під ударом були Козача Лопань та Ветеринарне. Обійшлося без постраждалих.

Незважаючи на це, в громаді продовжують відновлювати газо- та електропостачання, а самі Дергачі – готувати до опалювального сезону. За інформацією Задоренка, в місті ремонтують та встановлюють котли в котельні.