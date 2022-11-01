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Украинские войска продвинулись к востоку от района Купянска — ISW

Мир 07:22   01.11.2022
Алексей Наумов
Украинские войска продвинулись к востоку от района Купянска — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW), изучив российские и украинские источники, сообщает, что на северо-востоке Харьковской области идут упорные бои.

При этом российские блогеры и минобороны утверждают, что штурмы ВСУ безуспешны, в то же время гораздо более сдержанные сообщения украинского Генштаба все же свидетельствуют о продвижении Сил обороны в сторону Сватово.

«Российские источники продолжали утверждать, что украинские войска вели контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области 30 и 31 октября. Министерство обороны России и российские блогеры утверждали 30 октября, что украинские войска провели серию безуспешных штурмов вокруг Орлянки, Табаевки и Берестового, все в пределах 30 км к северо-западу от Сватово. Минобороны России также заявило, что 31 октября российские войска отразили атаки украинских войск северо-западнее Сватово в районе Купянска. Российский военный блогер сообщил, что украинские войска готовятся к очередному наступлению в этом направлении на рубеже Орлянка — Первомайское, — отметили аналитики ISW. — Генштаб Украины, в частности, заявил, что российские войска атаковали Николаевку и Новоселовское, примерно в 30 км к северо-западу от Сватово, что указывает на то, что украинские войска продвинулись к востоку от района Купянска».

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    • Также, ссылаясь на косвенные данные в сообщениях Генштаба ВСУ аналитики ISW  делают вывод, что украинские войска продолжают наступление в направлении трассы Р-66 Сватово — Кременная к северу от Кременной.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 07:22;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW), изучив российские и украинские источники, сообщает, что на северо-востоке Харьковской области идут упорные бои".