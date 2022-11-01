Українські війська просунулися на схід від Купянська – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW), вивчивши російські та українські джерела, повідомляє, що на північному сході Харківської області тривають запеклі бої.

При цьому російські блогери та міноборони стверджують, що штурми ЗСУ безуспішні, водночас набагато стриманіші повідомлення українського Генштабу все ж таки свідчать про просування Сил оборони в бік Сватового.

“Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська вели контрнаступальні операції на північному сході Харківської області 30 та 31 жовтня. Міністерство оборони Росії та російські блогери стверджували 30 жовтня, що українські війська провели серію безуспішних штурмів навколо Орлянки, Табаївки та Берестового, всі у межах 30 км на північний захід від Сватового. Міноборони Росії також заявило, що 31 жовтня російські війська відбили атаки українських військ на північний захід від Сватового в районі Куп’янська, російський військовий блогер повідомив, що українські війська готуються до чергового наступу в цьому напрямку на рубежі Орлянка – Першотравневе, – зазначили аналітики ISW. – Генштаб України, зокрема, заявив, що російські війська атакували Миколаївку та Новоселівське, приблизно за 30 км на північний захід від Сватового, що вказує на те, що українські війська просунулися на схід від району Куп’янська”.

Також, посилаючись на непрямі дані в повідомленнях Генштабу ЗСУ, аналітики ISW роблять висновок, що українські війська продовжують наступ у напрямку траси Р-66 Сватово – Кремінна на північ від Кремінної.