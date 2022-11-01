Занимался логистикой. СБУ поймала 54-летнего коллаборанта на Харьковщине
Предатель сотрудничал с врагом и передавал имущество оккупантам, установила СБУ.
Вражеский пособник согласился занять должность исполняющего обязанности заместителя начальника так называемого «Кондрашовского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», установило следствие.
В сотрудничестве с представителями оккупантов он выполнял задачи государства-агрессора:
• внедрял контроль и юрисдикцию оккупантов на территории Кондрашевской территориальной громады Купянского района Харьковской области;
• организовывал работу «Кинрашовского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;
• решал транспортно-логистические и социальные вопросы, занимался благоустройством захваченной агрессором территории;
• выявлял субъекты хозяйствования, которые можно отдать в управление представителей рф.
В настоящее время пособник оккупантов находится под стражей, ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
За указанное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 16:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предатель сотрудничал с врагом и передавал имущество оккупантам, установила СБУ.".