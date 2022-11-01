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Занимался логистикой. СБУ поймала 54-летнего коллаборанта на Харьковщине

Общество 16:51   01.11.2022
Оксана Якушко
Занимался логистикой. СБУ поймала 54-летнего коллаборанта на Харьковщине

Предатель сотрудничал с врагом и передавал имущество оккупантам, установила СБУ.

Вражеский пособник согласился занять должность исполняющего обязанности заместителя начальника так называемого «Кондрашовского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», установило следствие.

В сотрудничестве с представителями оккупантов он выполнял задачи государства-агрессора:

• внедрял контроль и юрисдикцию оккупантов на территории Кондрашевской территориальной громады Купянского района Харьковской области;

• организовывал работу «Кинрашовского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области»;

• решал транспортно-логистические и социальные вопросы, занимался благоустройством захваченной агрессором территории;

• выявлял субъекты хозяйствования, которые можно отдать в управление представителей рф.

В настоящее время пособник оккупантов находится под стражей, ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

За указанное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 16:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предатель сотрудничал с врагом и передавал имущество оккупантам, установила СБУ.".