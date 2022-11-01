Live
  • Вівторок 01.11.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.24
    • 🟢

Займався логістикою. СБУ впіймала 54- річного колаборанта на Харківщині

Суспільство 16:51   01.11.2022
Оксана Якушко
Займався логістикою. СБУ впіймала 54- річного колаборанта на Харківщині

Зрадник співпрацював із ворогом та передавав майно окупантам, встановила СБУ.

Ворожий пособник погодився зайняти посаду виконуючого обов’язки заступника начальника так званого «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області», встановило слідство.

У співпраці з представниками окупантів він виконував завдання держави-агресора:

  • впроваджував контроль та юрисдикцію окупантів на території Кіндрашівської територіальної громади Куп’янського району Харківської області;
  • організовував роботу «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»;
  • вирішував транспортно-логістичні та соціальні питання, займався благоустроєм захопленої агресором території;
  • виявляв суб’єкти господарювання, які можна віддати під управління представників РФ.

Наразі пособник окупантів перебуває під вартою, йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Читайте також: Був комунальником за окупантів: На Харківщині викрили колаборанта

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:50
Синєгубов: На Харківщині під окупацією 29 населених пунктів
21:24
Підвищена небезпека: електрички в Куп’янський район скасовуються
15:46
«У Харкові мають відновити електропостачання до кінця дня» – Семенуха
14:36
Батько приніс снаряд додому. На Харківщині загинула ціла родина через вибух
13:52
На Харківщині наразі діють аварійні обмеження електропостачання

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Займався логістикою. СБУ впіймала 54- річного колаборанта на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 16:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадник співпрацював із ворогом та передавав майно окупантам, встановила СБУ.".