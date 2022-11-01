Займався логістикою. СБУ впіймала 54- річного колаборанта на Харківщині

Зрадник співпрацював із ворогом та передавав майно окупантам, встановила СБУ.

Ворожий пособник погодився зайняти посаду виконуючого обов’язки заступника начальника так званого «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області», встановило слідство.

У співпраці з представниками окупантів він виконував завдання держави-агресора:

впроваджував контроль та юрисдикцію окупантів на території Кіндрашівської територіальної громади Куп’янського району Харківської області;

організовував роботу «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»;

вирішував транспортно-логістичні та соціальні питання, займався благоустроєм захопленої агресором території;

виявляв суб’єкти господарювання, які можна віддати під управління представників РФ.

Наразі пособник окупантів перебуває під вартою, йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.