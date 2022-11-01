Займався логістикою. СБУ впіймала 54- річного колаборанта на Харківщині
Зрадник співпрацював із ворогом та передавав майно окупантам, встановила СБУ.
Ворожий пособник погодився зайняти посаду виконуючого обов’язки заступника начальника так званого «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області», встановило слідство.
У співпраці з представниками окупантів він виконував завдання держави-агресора:
- впроваджував контроль та юрисдикцію окупантів на території Кіндрашівської територіальної громади Куп’янського району Харківської області;
- організовував роботу «Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області»;
- вирішував транспортно-логістичні та соціальні питання, займався благоустроєм захопленої агресором території;
- виявляв суб’єкти господарювання, які можна віддати під управління представників РФ.
Наразі пособник окупантів перебуває під вартою, йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
За вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 16:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зрадник співпрацював із ворогом та передавав майно окупантам, встановила СБУ.".