Харьковские тероборонцы восстановили трофейный миномет: он бьет врага (видео)

Воины Харьковской отдельной бригады теробороны показали испытания техники из «российского лэнд-лиза»: миномет захватили при освобождении Изюма.

«Лэнд-лиз у нас работает не только от Америки, но работает и от рашки, — поделились воины бригады в видео, опубликованном на ее странице в facebook. — При взятии Изюма затрофеили вот такой агрегат – 120-й миномет. Он был «убитый», разбитый, раздолбанный и так далее. Его «приводили в сознание», отдавали специальным техникам, работали с ним.

Результатами проведенных на полигоне испытаний трофейной техники бойцы остались довольны.

«Все хорошо, миномет работает. Наладим взаимодействие. Все будет хорошо, будем бить орков их же оружием», — прокомментировал минометчик харьковской ТрО.