Харьковские тероборонцы восстановили трофейный миномет: он бьет врага (видео)
Воины Харьковской отдельной бригады теробороны показали испытания техники из «российского лэнд-лиза»: миномет захватили при освобождении Изюма.
«Лэнд-лиз у нас работает не только от Америки, но работает и от рашки, — поделились воины бригады в видео, опубликованном на ее странице в facebook. — При взятии Изюма затрофеили вот такой агрегат – 120-й миномет. Он был «убитый», разбитый, раздолбанный и так далее. Его «приводили в сознание», отдавали специальным техникам, работали с ним.
Результатами проведенных на полигоне испытаний трофейной техники бойцы остались довольны.
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«Все хорошо, миномет работает. Наладим взаимодействие. Все будет хорошо, будем бить орков их же оружием», — прокомментировал минометчик харьковской ТрО.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 08:33;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины Харьковской отдельной бригады теробороны показали испытания техники из «российского ленд-лиза»: миномет захватили при освобождении Изюма".