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Харьковские тероборонцы восстановили трофейный миномет: он бьет врага (видео)

Общество 08:33   02.11.2022
Алексей Наумов
Харьковские тероборонцы восстановили трофейный миномет: он бьет врага (видео)

Воины Харьковской отдельной бригады теробороны показали испытания техники из «российского лэнд-лиза»: миномет захватили при освобождении Изюма.

«Лэнд-лиз у нас работает не только от Америки, но работает и от рашки, — поделились воины бригады в видео, опубликованном на ее странице в facebook. — При взятии Изюма затрофеили вот такой агрегат – 120-й миномет. Он был «убитый», разбитый, раздолбанный и так далее. Его «приводили в сознание», отдавали специальным техникам, работали с ним.

Результатами проведенных на полигоне испытаний трофейной техники бойцы остались довольны.

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    • «Все хорошо, миномет работает. Наладим взаимодействие. Все будет хорошо, будем бить орков их же оружием», — прокомментировал минометчик харьковской ТрО.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 08:33;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины Харьковской отдельной бригады теробороны показали испытания техники из «российского ленд-лиза»: миномет захватили при освобождении Изюма".