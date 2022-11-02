Харківські тероборонці відновили трофейний міномет: він б’є ворога (відео)
Воїни Харківської окремої бригади тероборони показали випробування техніки з “російського ленд-лізу”: міномет захопили під час звільнення Ізюма.
“Ленд-ліз у нас працює не тільки від Америки, але працює і від рашки, – поділилися воїни бригади у відео, опублікованому на її сторінці у фейсбуці. – При взятті Ізюма затрофеїли ось такий агрегат – 120-й міномет. Він був “убитий “, розбитий, роздовбаний і так далі. Його “приводили до тями”, віддавали спеціальним технікам, працювали з ним”.
Результатами проведених на полігоні випробувань трофейної техніки бійці залишились задоволеними.
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“Усе добре, міномет працює. Налагодимо взаємодію. Усе буде добре, битимемо орків їхньою ж зброєю”, – прокоментував мінометник харківської ТрО.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 08:33;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни Харківської окремої бригади тероборони показали випробування техніки з “російського ленд-лізу”: міномет захопили під час звільнення Ізюма".