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В Харькове появились осенние клумбы из более чем 1000 кустов хризантем (фото)

Общество 12:42   02.11.2022
Оксана Горун
В Харькове появились осенние клумбы из более чем 1000 кустов хризантем (фото)

Цветы высадили на традиционных «центральных» локациях в Харькове, сообщили озеленители.

Несмотря на войну, в Харькове продолжают высаживать клумбы даже осенью. В СКП «Харьковзеленстрой» организовали свой «бал хризантем» возле ХНАТОБа, станции метро «Университет», на проспекте Науки и площади Конституции.

В Харькове высадили хризантемы во время войны

«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» этой осенью не обошли традицию высаживать хризантемы и создавать цветущие панно, посвященные ежегодному «Балу хризантем», — сообщила пресс-служба предприятия.

В Харькове высадили хризантемы во время войны 2

Озеленители сообщили, что цветы вырастили сами — около 1000 кустов росли в теплицах предприятия.

В Харькове высадили хризантемы во время войны 3

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 12:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цветы высадили на традиционных «центральных» локациях в Харькове, сообщили озеленители".