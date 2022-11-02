В Харькове появились осенние клумбы из более чем 1000 кустов хризантем (фото)
Цветы высадили на традиционных «центральных» локациях в Харькове, сообщили озеленители.
Несмотря на войну, в Харькове продолжают высаживать клумбы даже осенью. В СКП «Харьковзеленстрой» организовали свой «бал хризантем» возле ХНАТОБа, станции метро «Университет», на проспекте Науки и площади Конституции.
«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» этой осенью не обошли традицию высаживать хризантемы и создавать цветущие панно, посвященные ежегодному «Балу хризантем», — сообщила пресс-служба предприятия.
Озеленители сообщили, что цветы вырастили сами — около 1000 кустов росли в теплицах предприятия.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 12:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цветы высадили на традиционных «центральных» локациях в Харькове, сообщили озеленители".