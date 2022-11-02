В Харькове появились осенние клумбы из более чем 1000 кустов хризантем (фото)

Цветы высадили на традиционных «центральных» локациях в Харькове, сообщили озеленители.

Несмотря на войну, в Харькове продолжают высаживать клумбы даже осенью. В СКП «Харьковзеленстрой» организовали свой «бал хризантем» возле ХНАТОБа, станции метро «Университет», на проспекте Науки и площади Конституции.

«Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» этой осенью не обошли традицию высаживать хризантемы и создавать цветущие панно, посвященные ежегодному «Балу хризантем», — сообщила пресс-служба предприятия.

Озеленители сообщили, что цветы вырастили сами — около 1000 кустов росли в теплицах предприятия.