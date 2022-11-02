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У Харкові з’явилися осінні клумби з понад 1000 кущів хризантем (фото)

Суспільство 12:42   02.11.2022
Оксана Горун
У Харкові з’явилися осінні клумби з понад 1000 кущів хризантем (фото)

Квіти висадили на традиційних “центральних” локаціях у Харкові, повідомили озеленювачі.

Незважаючи на війну, в Харкові продовжують висаджувати клумби навіть восени. У СКП “Харківзеленбуд” організували свій “бал хризантем” біля ХНАТОБу, станції метро “Університет”, на проспекті Науки та площі Конституції.

У Харкові висадили хризантеми під час війни

“Озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” цієї осені не оминули традицію висаджувати хризантеми та створювати квітучі панно, присвячені щорічному “Балу хризантем”, – повідомила пресслужба підприємства.

У Харкові висадили хризантеми під час війни 2

Озеленювачі повідомили, що квіти виростили самі – близько 1000 кущів росли в теплицях підприємства.

У Харкові висадили хризантеми під час війни 3

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    Автор: Оксана Горун

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 12:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Квіти висадили на традиційних “центральних” локаціях у Харкові, повідомили озеленювачі".