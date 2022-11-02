У Харкові з’явилися осінні клумби з понад 1000 кущів хризантем (фото)
Квіти висадили на традиційних “центральних” локаціях у Харкові, повідомили озеленювачі.
Незважаючи на війну, в Харкові продовжують висаджувати клумби навіть восени. У СКП “Харківзеленбуд” організували свій “бал хризантем” біля ХНАТОБу, станції метро “Університет”, на проспекті Науки та площі Конституції.
“Озеленювачі СКП “Харківзеленбуд” цієї осені не оминули традицію висаджувати хризантеми та створювати квітучі панно, присвячені щорічному “Балу хризантем”, – повідомила пресслужба підприємства.
Озеленювачі повідомили, що квіти виростили самі – близько 1000 кущів росли в теплицях підприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 12:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Квіти висадили на традиційних “центральних” локаціях у Харкові, повідомили озеленювачі".