Армия РФ обстреляла приграничье Харьковщины с ударного беспилотника — Генштаб
В Харьковской области армия РФ обстреляла районы четырех населенных пунктов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Согласно публикации, в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огурцово и Стрелечья враг применил ударный беспилотник.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ обстреляла районы четырех населенных пунктов.".