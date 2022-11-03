Армия РФ обстреляла приграничье Харьковщины с ударного беспилотника — Генштаб

В Харьковской области армия РФ обстреляла районы четырех населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Согласно публикации, в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огурцово и Стрелечья враг применил ударный беспилотник.