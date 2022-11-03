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Армия РФ обстреляла приграничье Харьковщины с ударного беспилотника — Генштаб

Происшествия 18:28   03.11.2022
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла приграничье Харьковщины с ударного беспилотника — Генштаб

В Харьковской области армия РФ обстреляла районы четырех населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Согласно публикации, в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огурцово и Стрелечья враг применил ударный беспилотник.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 18:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия РФ обстреляла районы четырех населенных пунктов.".