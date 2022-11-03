Live
  • Четверг 03.11.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.22
    • 🟢

На Харьковщине за сутки из-за обстрелов ранены шесть человек, одна погибшая

Происшествия 09:41   03.11.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине за сутки из-за обстрелов ранены шесть человек, одна погибшая

В ХОВА сообщили информацию о последствиях обстелов Харьковской области за минувшие сутки.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в г. Купянск под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе 1 человек госпитализирован с ранениями. В Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей», — написал глава ХОВА Олег Синегубов в telegram.

Ранее в ГСЧС Харьковщины сообщили о том, что женщина в Купянске оказалась под завалами собственного дома после обстрела. Ее тело спасатели извлекли уже без признаков жизни. Данные о возрасте погибшей у ХОВА и ГСЧС расходятся. Спасатели сообщили о возрасте 76 лет.

  • Читайте также: Армия РФ за сутки обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине

    • По информации Олега Синегубова, за прошедшие сутки на Харьковщине под обстрел попали Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

    Автор: Алексей Наумов

    Новости по теме:

    08:46
    За сутки на Харьковщине два сельхозработника подорвались на минах, один погиб
    08:31
    Харьков обстреляли ракетами С-300. Большинство ударило в землю — Синегубов
    08:03
    В Купянске из-за обстрела под завалами оказалась женщина — спасти ее не смогли
    07:19
    Купянск попал под мощный обстрел пострадал еще 21 населенный пункт Харьковщины
    23:09
    В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтвердил удары врага по городу

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине за сутки из-за обстрелов ранены шесть человек, одна погибшая»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 09:41;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили информацию о последствиях обстелов Харьковской области за минувшие сутки".