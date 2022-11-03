На Харьковщине за сутки из-за обстрелов ранены шесть человек, одна погибшая

В ХОВА сообщили информацию о последствиях обстелов Харьковской области за минувшие сутки.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в г. Купянск под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе 1 человек госпитализирован с ранениями. В Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей», — написал глава ХОВА Олег Синегубов в telegram.

Ранее в ГСЧС Харьковщины сообщили о том, что женщина в Купянске оказалась под завалами собственного дома после обстрела. Ее тело спасатели извлекли уже без признаков жизни. Данные о возрасте погибшей у ХОВА и ГСЧС расходятся. Спасатели сообщили о возрасте 76 лет.

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По информации Олега Синегубова, за прошедшие сутки на Харьковщине под обстрел попали Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.