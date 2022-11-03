На Харьковщине за сутки из-за обстрелов ранены шесть человек, одна погибшая
В ХОВА сообщили информацию о последствиях обстелов Харьковской области за минувшие сутки.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в г. Купянск под обстрелом погибла 82-летняя женщина. В Купянском районе 1 человек госпитализирован с ранениями. В Чугуевском районе получили ранения 5 мирных жителей», — написал глава ХОВА Олег Синегубов в telegram.
Ранее в ГСЧС Харьковщины сообщили о том, что женщина в Купянске оказалась под завалами собственного дома после обстрела. Ее тело спасатели извлекли уже без признаков жизни. Данные о возрасте погибшей у ХОВА и ГСЧС расходятся. Спасатели сообщили о возрасте 76 лет.
Читайте также: Армия РФ за сутки обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине
По информации Олега Синегубова, за прошедшие сутки на Харьковщине под обстрел попали Купянск, Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине за сутки из-за обстрелов ранены шесть человек, одна погибшая»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 09:41;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили информацию о последствиях обстелов Харьковской области за минувшие сутки".