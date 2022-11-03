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В Купянске из-за обстрела под завалами оказалась женщина — спасти ее не смогли

Происшествия 08:03   03.11.2022
Оксана Горун
В Купянске из-за обстрела под завалами оказалась женщина — спасти ее не смогли

2 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Купянск и Двуречную. Там возникли пожары, 76-летняя женщина погибла под завалами.

О последствиях обстрелов Купянского района сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 17:00 в г. Купянске было обстреляно одно из частных домовладений. Оно понесло разрушения. Под завалами оказалась 76-летняя женщина. Спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на проведение аварийно-спасательных работ. К сожалению, разобрав завалы, они обнаружили тело женщины без признаков жизни», — сообщили в ГСЧС.

В соседней Двуречной из-за обстрелов произошли два пожара в частном секторе.

«Первый возник в 13:21. Горел частный дом на площади 80 кв. м. Вторая — в 15:31. Огонь охватил частный гараж на площади 18 кв. м, в котором находились автомобиль и мотоцикл», — уточнили спасатели.

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    • Оба пожара оперативно погасили. Обошлось без жертв и пострадавших.

    Всего на Харьковщине за сутки случилось 9 пожаров, три из них — из-за боевых действий. Третий, упомянутый в сводке, возник в Харькове после ночного массированного ракетного обстрела.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 08:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Купянск и Двуречную. Там возникли пожары, 76-летняя женщина погибла под завалами".