В Купянске из-за обстрела под завалами оказалась женщина — спасти ее не смогли

2 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Купянск и Двуречную. Там возникли пожары, 76-летняя женщина погибла под завалами.

О последствиях обстрелов Купянского района сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 17:00 в г. Купянске было обстреляно одно из частных домовладений. Оно понесло разрушения. Под завалами оказалась 76-летняя женщина. Спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на проведение аварийно-спасательных работ. К сожалению, разобрав завалы, они обнаружили тело женщины без признаков жизни», — сообщили в ГСЧС.

В соседней Двуречной из-за обстрелов произошли два пожара в частном секторе.

«Первый возник в 13:21. Горел частный дом на площади 80 кв. м. Вторая — в 15:31. Огонь охватил частный гараж на площади 18 кв. м, в котором находились автомобиль и мотоцикл», — уточнили спасатели.

Оба пожара оперативно погасили. Обошлось без жертв и пострадавших.

Всего на Харьковщине за сутки случилось 9 пожаров, три из них — из-за боевых действий. Третий, упомянутый в сводке, возник в Харькове после ночного массированного ракетного обстрела.