В Купянске из-за обстрела под завалами оказалась женщина — спасти ее не смогли
2 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Купянск и Двуречную. Там возникли пожары, 76-летняя женщина погибла под завалами.
О последствиях обстрелов Купянского района сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Около 17:00 в г. Купянске было обстреляно одно из частных домовладений. Оно понесло разрушения. Под завалами оказалась 76-летняя женщина. Спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на проведение аварийно-спасательных работ. К сожалению, разобрав завалы, они обнаружили тело женщины без признаков жизни», — сообщили в ГСЧС.
В соседней Двуречной из-за обстрелов произошли два пожара в частном секторе.
«Первый возник в 13:21. Горел частный дом на площади 80 кв. м. Вторая — в 15:31. Огонь охватил частный гараж на площади 18 кв. м, в котором находились автомобиль и мотоцикл», — уточнили спасатели.
Читайте также: На Харьковщине за сутки — один пожар из-за вражеских обстрелов
Оба пожара оперативно погасили. Обошлось без жертв и пострадавших.
Всего на Харьковщине за сутки случилось 9 пожаров, три из них — из-за боевых действий. Третий, упомянутый в сводке, возник в Харькове после ночного массированного ракетного обстрела.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Купянске из-за обстрела под завалами оказалась женщина — спасти ее не смогли»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 ноября российские оккупанты массированно обстреляли Купянск и Двуречную. Там возникли пожары, 76-летняя женщина погибла под завалами".