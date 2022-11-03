У Куп’янську під завалами опинилася жінка – врятувати її не змогли
2 листопада російські окупанти масовано обстріляли Куп’янськ та Дворічну. Там виникли пожежі, 76-річна жінка загинула під завалами.
Про наслідки обстрілу Куп’янського району повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Близько 17:00 у м. Куп’янську був обстріляний один з приватних маєтків. Він зазнав руйнувань. Під завалами опинилась 76-річна жінка. Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для проведення аварійно-рятувальних робіт. На жаль, розібравши завали, вони виявили тіло жінки без ознак життя”, – повідомили у ДСНС.
У сусідній Дворічній через обстріл сталися дві пожежі в приватному секторі.
“Перша виникла о 13:21. Горів приватний будинок на площі 80 кв.м. Друга — о 15:31. Вогонь охопив приватний гараж на площі 18 кв.м., в якому знаходились автомобіль і мотоцикл”, – уточнили рятувальники.
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Обидві пожежі оперативно погасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Загалом на Харківщині за добу трапилося 9 пожеж, три з них – через бойові дії. Третя, згадана у зведенні, виникла в Харкові після нічного масованого ракетного обстрілу.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 листопада російські окупанти масовано обстріляли Куп’янськ та Дворічну. Там виникли пожежі, 76-річна жінка загинула під завалами".