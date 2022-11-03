У Куп’янську під завалами опинилася жінка – врятувати її не змогли

2 листопада російські окупанти масовано обстріляли Куп’янськ та Дворічну. Там виникли пожежі, 76-річна жінка загинула під завалами.

Про наслідки обстрілу Куп’янського району повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 17:00 у м. Куп’янську був обстріляний один з приватних маєтків. Він зазнав руйнувань. Під завалами опинилась 76-річна жінка. Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали для проведення аварійно-рятувальних робіт. На жаль, розібравши завали, вони виявили тіло жінки без ознак життя”, – повідомили у ДСНС.

У сусідній Дворічній через обстріл сталися дві пожежі в приватному секторі.

“Перша виникла о 13:21. Горів приватний будинок на площі 80 кв.м. Друга — о 15:31. Вогонь охопив приватний гараж на площі 18 кв.м., в якому знаходились автомобіль і мотоцикл”, – уточнили рятувальники.

Обидві пожежі оперативно погасили. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Загалом на Харківщині за добу трапилося 9 пожеж, три з них – через бойові дії. Третя, згадана у зведенні, виникла в Харкові після нічного масованого ракетного обстрілу.