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На Харківщині за добу через обстріли поранено шістьох людей, одна загибла

Події 09:41   03.11.2022
Олексій Наумов
На Харківщині за добу через обстріли поранено шістьох людей, одна загибла

У ХОВА повідомили інформацію про наслідки обстелів Харківської області минулої доби.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, за минулу добу в м. Куп’янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. У Куп’янському районі 1 особа госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі отримали поранення 5 мирних жителів”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Раніше в ДСНС Харківщини повідомили про те, що жінка в Куп’янську опинилася під завалами власного будинку після обстрілу. Її тіло рятувальники витягли вже без ознак життя. Дані про вік загиблої у ХОВА та ДСНС розходяться. Рятувальники повідомили про вік 76 років.

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    • За інформацією Олега Синєгубова, минулої доби на Харківщині під обстріл потрапили Куп’янськ, Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 09:41;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили інформацію про наслідки обстелів Харківської області минулої доби".