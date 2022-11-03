На Харківщині за добу через обстріли поранено шістьох людей, одна загибла
У ХОВА повідомили інформацію про наслідки обстелів Харківської області минулої доби.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, за минулу добу в м. Куп’янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. У Куп’янському районі 1 особа госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі отримали поранення 5 мирних жителів”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Раніше в ДСНС Харківщини повідомили про те, що жінка в Куп’янську опинилася під завалами власного будинку після обстрілу. Її тіло рятувальники витягли вже без ознак життя. Дані про вік загиблої у ХОВА та ДСНС розходяться. Рятувальники повідомили про вік 76 років.
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За інформацією Олега Синєгубова, минулої доби на Харківщині під обстріл потрапили Куп’янськ, Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 09:41;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили інформацію про наслідки обстелів Харківської області минулої доби".