На Харківщині за добу через обстріли поранено шістьох людей, одна загибла

У ХОВА повідомили інформацію про наслідки обстелів Харківської області минулої доби.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, за минулу добу в м. Куп’янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. У Куп’янському районі 1 особа госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі отримали поранення 5 мирних жителів”, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Раніше в ДСНС Харківщини повідомили про те, що жінка в Куп’янську опинилася під завалами власного будинку після обстрілу. Її тіло рятувальники витягли вже без ознак життя. Дані про вік загиблої у ХОВА та ДСНС розходяться. Рятувальники повідомили про вік 76 років.

За інформацією Олега Синєгубова, минулої доби на Харківщині під обстріл потрапили Куп’янськ, Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.