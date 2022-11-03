Армія РФ обстріляла прикордоння Харківщини з ударного безпілотника – Генштаб
На Харківщині армія РФ обстріляла райони чотирьох населених пунктів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
Згідно з публікацією, в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча ворог застосував ударний безпілотник.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині армія РФ обстріляла райони чотирьох населених пунктів.".