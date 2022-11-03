Армія РФ обстріляла прикордоння Харківщини з ударного безпілотника – Генштаб

На Харківщині армія РФ обстріляла райони чотирьох населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Згідно з публікацією, в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча ворог застосував ударний безпілотник.