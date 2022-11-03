Вражеский беспилотник приземлили на Харьковщине при помощи антидронового ружья

31 октября на Харьковщине украинские защитники перехватили и принудительно посадили российский беспилотник «Орлан-10», используя антидроновое ружье.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, противник пытается активно проводить разведку с воздуха при помощи различных беспилотников в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

«ВСУ активно этому противодействуют всеми имеющимися средствами, в том числе с использованием современных средств РЭБ», — отметил Громов.

Он также рассказал, что с 27 октября армия РФ запустила по территории Украины 68 ракет и применила 30 беспилотников-камикадзе типа «Шахед-136».