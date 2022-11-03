Вражеский беспилотник приземлили на Харьковщине при помощи антидронового ружья
31 октября на Харьковщине украинские защитники перехватили и принудительно посадили российский беспилотник «Орлан-10», используя антидроновое ружье.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, противник пытается активно проводить разведку с воздуха при помощи различных беспилотников в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.
«ВСУ активно этому противодействуют всеми имеющимися средствами, в том числе с использованием современных средств РЭБ», — отметил Громов.
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Он также рассказал, что с 27 октября армия РФ запустила по территории Украины 68 ракет и применила 30 беспилотников-камикадзе типа «Шахед-136».
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 октября на Харьковщине украинские защитники перехватили и принудительно посадили российский беспилотник «Орлан-10», используя антидроновое ружье.".