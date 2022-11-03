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Вражеский беспилотник приземлили на Харьковщине при помощи антидронового ружья

Происшествия 19:03   03.11.2022
Елена Нагорная
Вражеский беспилотник приземлили на Харьковщине при помощи антидронового ружья

31 октября на Харьковщине украинские защитники перехватили и принудительно посадили российский беспилотник «Орлан-10», используя антидроновое ружье.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, противник пытается активно проводить разведку с воздуха при помощи различных беспилотников в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

«ВСУ активно этому противодействуют всеми имеющимися средствами, в том числе с использованием современных средств РЭБ», — отметил Громов.

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Он также рассказал, что с 27 октября армия РФ запустила по территории Украины 68 ракет и применила 30 беспилотников-камикадзе типа «Шахед-136».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 19:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 октября на Харьковщине украинские защитники перехватили и принудительно посадили российский беспилотник «Орлан-10», используя антидроновое ружье.".