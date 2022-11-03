Ворожий безпілотник приземлили на Харківщині за допомогою антидронової рушниці

31 жовтня на Харківщині українські захисники перехопили та примусово посадили російський безпілотник “Орлан-10”, використовуючи антидронову рушницю.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, противник намагається активно проводити розвідку з повітря за допомогою різних безпілотників у Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях.

“ЗСУ активно цьому протидіють всіма наявними засобами, у тому числі із використанням сучасних засобів РЕБ”, – наголосив Громов.

Він також розповів, що з 27 жовтня армія РФ запустила по території України 68 ракет і застосувала 30 безпілотників-камікадзе типу “Шахед-136”.