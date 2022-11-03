Ворожий безпілотник приземлили на Харківщині за допомогою антидронової рушниці
31 жовтня на Харківщині українські захисники перехопили та примусово посадили російський безпілотник “Орлан-10”, використовуючи антидронову рушницю.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
За його словами, противник намагається активно проводити розвідку з повітря за допомогою різних безпілотників у Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях.
“ЗСУ активно цьому протидіють всіма наявними засобами, у тому числі із використанням сучасних засобів РЕБ”, – наголосив Громов.
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Він також розповів, що з 27 жовтня армія РФ запустила по території України 68 ракет і застосувала 30 безпілотників-камікадзе типу “Шахед-136”.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 19:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 жовтня на Харківщині українські захисники перехопили та примусово посадили російський безпілотник “Орлан-10”, використовуючи антидронову рушницю.".