Длительное отключение света в Харькове перенесли на 8-9 ноября
В «Харьковоблэнерго» сообщили, что изменили планы ремонтных работ на высоковольтных линиях в Харькове — из-за чего света на Холодной горе не будет не в выходные, а во вторник и среду.
«Внимание! Изменены даты отключения из-за ремонтных работ в Холодногорском районе, — предупредили в пресс-службе «Харьковоблэнерго». — Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередачи во вторник и среду, 8-9 ноября, с 8:00 до 16:00 будет обесточена часть потребителей Холодногорского района г. Харькова, а именно: ул. Холодногорская, улицы, прилегающие к станции метро «Холодная гора», микрорайон «Новый быт».
Энергетики подчеркнули, что отключать свет 6 и 7 ноября, как это планировали ранее, не будут.
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Напомним, на Харьковщине уже второй день действуют почасовые графики отключения электричества. Узнать, когда света не будет именно у вас, можно на сайте «Харьковоблэнерго».
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» сообщили, что изменили планы ремонтных работ на высоковольтных линиях в Харькове — из-за чего света на Холодной горе не будет не в выходные, а во вторник и среду".