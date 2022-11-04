Тривале відключення світла в Харкові перенесли на 8-9 листопада
У “Харківобленерго” повідомили, що змінили плани ремонтних робіт на високовольтних лініях у Харкові – через що світла на Холодній горі не буде не у вихідні, а у вівторок та середу.
“Увага! Змінено дати відключення через ремонтні роботи в Холодногірському районі, – попередили в пресслужбі “Харківобленерго”. – Для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі у вівторок та середу, 8-9 листопада, з 8:00 до 16:00 буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова, а саме: вул. Холодногірська, вулиці, прилеглі до станції метро “Холодна гора”, мікрорайон “Новий побут”.
Енергетики наголосили, що відключати світло 6 та 7 листопада, як це планували раніше, не будуть.
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Нагадаємо, що на Харківщині вже другий день діють погодинні графіки відключення електрики. Дізнатися, коли світла не буде саме у вас, можна на сайті “Харківобленерго” .
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 11:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” повідомили, що змінили плани ремонтних робіт на високовольтних лініях у Харкові – через що світла на Холодній горі не буде не у вихідні, а у вівторок та середу".