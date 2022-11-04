Любил путина и армию рф. В Харькове будут судить поклонника «русского мира»
Мужчина отрицал вооруженную агрессию рф против Украины, сообщили в прокуратуре Харьковской области.
В октябре этого года мужчина, находясь в помещении кафе, рассказывал, что очень уважает президента России и называл его эффективным политиком. Также обвиняемый выражал свою поддержку действиям российской армии в Украине и говорил, что Россия обязательно победит.
На замечания посетителей кафе поклонник политики кремля не реагировал – его успокоил приехавший по вызову наряд полиции.
Слободская окружная прокуратура Харькова утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего харьковчанина по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 14:48;
Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина отрицал вооруженную агрессию рф против Украины, сообщили в прокуратуре Харьковской области.".