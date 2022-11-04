Live
  • Пятница 04.11.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Вывозил зерно под конвоем армии РФ — депутата из Харьковщины отправили в СИЗО

Происшествия 10:04   04.11.2022
Алексей Наумов
Вывозил зерно под конвоем армии РФ — депутата из Харьковщины отправили в СИЗО

В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности о задержанном СБУ депутате, а также аграрии-предателе из Кругляковки Купянского района Харьковщины.

Депутат Куриловского сельсовета, активно поддерживавший «русский мир» во время оккупации Купянщины, попался СБУ во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Харьковской области. В Службе безопасности сообщили, что аграрий помогал захватчикам зерном, а также пустил их склады своих предприятий, чтобы те могли ремонтировать там свою военную технику. Оказалось, и это еще не все.

«Предприниматель-депутат всегда был гостем всех совещаний оккупационной администрации, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре. —  После одной из встреч с представителями РФ он приказал своим подчиненным собрать пшеницу. Одна часть урожая передавалась российским военным, другая — в РФ с получением части прибыли военными вражеской армии. Все зерно сотрудники привозили на склады одного из предприятий депутата, а затем оно вывозилось на автомобилях с российскими номерами в сопровождении армии государства-агрессора».

  • Читайте также: СБУ поймала на Харьковщине депутата, снабжавшего оккупантов зерном и топливом

    • «Дружба» депутата с представителями так называемой «Военно-гражданской администрации Харьковской области» оказалась настолько крепкой, что аграрий даже получал от них дизельное топливо для заправки своей сельхозтехники. Впрочем, в СБУ отмечают, что и он на начальных этапах оккупации делился топливом с российской армией.

    В прокуратуре сообщили, что суд уже принял решение отправить задержанного предателя в СИЗО.

    Автор: Алексей Наумов

    Новости по теме:

    09:39
    СБУ поймала на Харьковщине депутата, снабжавшего оккупантов зерном и топливом
    19:23
    18-летний «народный милиционер» из Боровой получил подозрение (фото)
    11:42
    В Изюме начали отбор ДНК у местных жителей для идентификации погибших
    11:25
    Полицейского из Харьковщины, разрисовавшего свое авто «Z», будут судить заочно
    10:35
    Прокуроры сообщили о семерых раненных во время обстрела Волчанска

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Вывозил зерно под конвоем армии РФ — депутата из Харьковщины отправили в СИЗО»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 10:04;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности о задержанном СБУ депутате, а также аграрии-предателе из Кругляковки Купянского района Харьковщины".