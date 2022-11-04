Вывозил зерно под конвоем армии РФ — депутата из Харьковщины отправили в СИЗО

В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности о задержанном СБУ депутате, а также аграрии-предателе из Кругляковки Купянского района Харьковщины.

Депутат Куриловского сельсовета, активно поддерживавший «русский мир» во время оккупации Купянщины, попался СБУ во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Харьковской области. В Службе безопасности сообщили, что аграрий помогал захватчикам зерном, а также пустил их склады своих предприятий, чтобы те могли ремонтировать там свою военную технику. Оказалось, и это еще не все.

«Предприниматель-депутат всегда был гостем всех совещаний оккупационной администрации, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре. — После одной из встреч с представителями РФ он приказал своим подчиненным собрать пшеницу. Одна часть урожая передавалась российским военным, другая — в РФ с получением части прибыли военными вражеской армии. Все зерно сотрудники привозили на склады одного из предприятий депутата, а затем оно вывозилось на автомобилях с российскими номерами в сопровождении армии государства-агрессора».

«Дружба» депутата с представителями так называемой «Военно-гражданской администрации Харьковской области» оказалась настолько крепкой, что аграрий даже получал от них дизельное топливо для заправки своей сельхозтехники. Впрочем, в СБУ отмечают, что и он на начальных этапах оккупации делился топливом с российской армией.

В прокуратуре сообщили, что суд уже принял решение отправить задержанного предателя в СИЗО.