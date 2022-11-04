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Вивозив зерно під конвоєм армії РФ – депутата з Харківщини відправили до СІЗО

Події 10:04   04.11.2022
Алексей Наумов
Вивозив зерно під конвоєм армії РФ – депутата з Харківщини відправили до СІЗО

У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці про затриманого СБУ депутата, а також аграрія-зрадника з Кругляківки Куп’янського району Харківщини.

Депутат Курилівської сільради, який активно підтримував “русский мир” під час окупації Куп’янщини, попався СБУ під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Харківської області. У Службі безпеки повідомили, що аграрій допомагав загарбникам зерном, а також пустив їх на склади своїх підприємств, щоб ті могли там ремонтувати свою військову техніку. Виявилось, і це ще не все.

“Підприємець-депутат завжди був гостем усіх нарад окупаційної адміністрації, – повідомили в Харківській обласній прокуратурі. – Після однієї із зустрічей із представниками РФ він наказав своїм підлеглим зібрати пшеницю. Одна частина врожаю передавалася російським військовим, інша – до РФ з отриманням частини прибутку військовими ворожої армії. Усе зерно співробітники привозили на склади одного з підприємств депутата, а потім воно вивозилося на автомобілях із російськими номерами у супроводі армії держави-агресора”.

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    • “Дружба” депутата з представниками так званої “Військово-цивільної адміністрації Харківської області” виявилася настільки міцною, що аграрій навіть отримував від них дизельне паливо для заправки своєї сільгосптехніки. Втім, у СБУ зазначають, що він і сам на початкових етапах окупації ділився паливом з російською армією.

    У прокуратурі повідомили, що суд вже ухвалив рішення відправити затриманого зрадника до СІЗО.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 10:04;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці про затриманого СБУ депутата, а також аграрія-зрадника з Кругляківки Куп’янського району Харківщини".