СБУ спіймала на Харківщині депутата, який постачав окупантам зерно й паливо

Депутата однієї з селищних рад Куп’янського району Харківщини затримали під час стабілізаційних заходів на деокупованій території.

“Під час захоплення частини регіону, він одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України. Для цього він “перереєстрував” агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету рф. При цьому, основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться – реалізовувати на території країни-агресора“, – повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, депутат – фанат “русского мира” пустив загарбників на свої склади, щоб вони змогли там ремонтувати свою техніку, й ділився з окупантами паливом. Найцікавіше в цій історії – те, що після втечі господарів чоловік як ні в чому не бувало залишився жити у своєму селищі й сподівався уникнути покарання.

Не вдалося. СБУ затримала його та повідомила про підозру в пособництві державі-агресору. Наразі вирішують питання запобіжного заходу.