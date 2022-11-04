СБУ поймала на Харьковщине депутата, снабжавшего оккупантов зерном и топливом

Депутата одного из поссоветов Купянского района Харьковщины задержали во время стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории.

«Во время захвата части региона он одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Будучи владельцем нескольких сельхозпредприятий, должностное лицо предложило оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины. С этой целью он «перерегистрировал» агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет России. При этом основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется – реализовывать на территории страны-агрессора», — сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, депутат — фанат «русского мира» пустил захватчиков на свои склады, чтобы они смогли там ремонтировать свою технику, и делился с оккупантами топливом. Самое интересное в этой истории — то, что после бегства хозяев, мужчина как ни в чем не бывало остался жить в своем поселке и надеялся избежать наказания.

Читайте также: На Харьковщине депутат хранил дома оружие и боеприпасы

Не удалось. СБУ задержала его и сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Сейчас решают вопрос меры пресечения.