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Любив путіна і армію рф. У Харкові судитимуть шанувальника «руського миру»

Суспільство 14:48   04.11.2022
Любив путіна і армію рф. У Харкові судитимуть шанувальника «руського миру»

Чоловік заперечував збройну агресію рф проти України, повідомили у прокуратурі Харківської області.

У жовтні цього року чоловік, перебуваючи в приміщенні кафе, розказував, що дуже поважає президента рф і називав його ефективним політиком. Також обвинувачений висловлював свою підтримку діям російської армії в Україні і казав, що рф обов’язково переможе.

На зауваження відвідувачів кафе шанувальник політики кремля не реагував – його заспокоїв наряд поліції, який приїхав за викликом.

Слобідська окружна прокуратура Харкова затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного харків’янина за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 14:48;

    • Кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік заперечував збройну агресію рф проти України, повідомили у прокуратурі Харківської області.".