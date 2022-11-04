Любив путіна і армію рф. У Харкові судитимуть шанувальника «руського миру»
Чоловік заперечував збройну агресію рф проти України, повідомили у прокуратурі Харківської області.
У жовтні цього року чоловік, перебуваючи в приміщенні кафе, розказував, що дуже поважає президента рф і називав його ефективним політиком. Також обвинувачений висловлював свою підтримку діям російської армії в Україні і казав, що рф обов’язково переможе.
На зауваження відвідувачів кафе шанувальник політики кремля не реагував – його заспокоїв наряд поліції, який приїхав за викликом.
Слобідська окружна прокуратура Харкова затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного харків’янина за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 14:48;
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