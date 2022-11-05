Харьковщина под обстрелом: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

По данным Генштаба, в течение суток враг обстрелял около 10 населенных пунктов в Харьковской области.

«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области; на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка и Табаевка Харьковской области», — сообщили в вечерней сводке ГШ.

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Также Харьковская область упомянута среди регионов Украины, оказавшихся под мощными ударами — ракетными, авиационными и из РСЗО. Всего по территории Украины враг нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.