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Харьковщина под обстрелом: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 18:43   05.11.2022
Оксана Горун
Харьковщина под обстрелом: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

По данным Генштаба, в течение суток враг обстрелял около 10 населенных пунктов в Харьковской области.

«Враг совершал обстрелы: на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области; на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка и Табаевка Харьковской области», — сообщили в вечерней сводке ГШ.

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    • Также Харьковская область упомянута среди регионов  Украины, оказавшихся под мощными ударами — ракетными, авиационными и из РСЗО. Всего по территории Украины враг нанес 4 ракетных  и 5 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 18:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба, в течение суток враг обстрелял около 10 населенных пунктов в Харьковской области".