Харківщина під обстрілом: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
За даними Генштабу, протягом доби ворог обстріляв близько 10 населених пунктів у Харківській області.
“Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Червоне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка та Табаївка Харківської області”, – повідомили у вечірньому зведенні ГШ.
Читайте також: Понад десять населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
Також Харківська область згадана серед регіонів України, які опинилися під потужними ударами – ракетними, авіаційними та з РСЗВ. Усього по території України ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківщина під обстрілом: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 18:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу, протягом доби ворог обстріляв близько 10 населених пунктів у Харківській області".