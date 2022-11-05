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Харківщина під обстрілом: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Події 18:43   05.11.2022
Оксана Горун
Харківщина під обстрілом: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, протягом доби ворог обстріляв близько 10 населених пунктів у Харківській області.

“Ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Червоне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка та Табаївка Харківської області”, – повідомили у вечірньому зведенні ГШ.

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    • Також Харківська область згадана серед регіонів України, які опинилися під потужними ударами – ракетними, авіаційними та з РСЗВ. Усього по території України ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 18:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу, протягом доби ворог обстріляв близько 10 населених пунктів у Харківській області".