И по графику, и без него: как и почему отключают свет на Харьковщине

В НЭК «Укрэнерго» дали разъяснения о введенных сегодня, 5 ноября, дополнительных (не по графику) ограничениях в подаче электричества для ряда областей Украины, в том числе — Харьковской.

«Уважаемые потребители, обращаем ваше внимание, что введение аварийных графиков в отдельные часы не отменяет действие графиков почасовых ограничений в другие часы суток», — сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

То есть, если у вас сегодня свет пропадал не по графику, опубликованному ранее «Харьковоблэнерго», это вовсе не значит, что отключения по графику не будет.

Энергетики сообщили, что дополнительные ограничения ввели, кроме Харьковской, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях, а также Киеве.

«Эти дополнительные ограничения стали необходимыми из-за того, что в утренние часы потребление электроэнергии было на 6,2% больше, чем в прошлую субботу, 29 октября, и на 4,4% больше, чем вчера», — пояснили в «Укрэнерго».

При этом аварийные отключения пресс-служба компании сравнила с «реанимацией», а возвращение к почасовым графикам — с «лечением консервативными методами».