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И по графику, и без него: как и почему отключают свет на Харьковщине

Общество 15:28   05.11.2022
Оксана Горун
И по графику, и без него: как и почему отключают свет на Харьковщине

В НЭК «Укрэнерго» дали разъяснения о введенных сегодня, 5 ноября, дополнительных (не по графику) ограничениях в подаче электричества для ряда областей Украины, в том числе — Харьковской.

«Уважаемые потребители, обращаем ваше внимание, что введение аварийных графиков в отдельные часы не отменяет действие графиков почасовых ограничений в другие часы суток», — сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

То есть, если у вас сегодня свет пропадал не по графику, опубликованному ранее «Харьковоблэнерго», это вовсе не значит, что отключения по графику не будет.

Энергетики сообщили, что дополнительные ограничения ввели, кроме Харьковской, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях, а также Киеве.

«Эти дополнительные ограничения стали необходимыми из-за того, что в утренние часы потребление электроэнергии было на 6,2% больше, чем в прошлую субботу, 29 октября, и на 4,4% больше, чем вчера», — пояснили в «Укрэнерго».

Читайте также: Отключения света на Харьковщине сегодня пойдут не по плану — «Укрэнерго»

При этом аварийные отключения пресс-служба компании сравнила с «реанимацией», а возвращение к почасовым графикам — с «лечением консервативными методами».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 15:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» дали разъяснения о введенных сегодня, 5 ноября, дополнительных (не по графику) ограничениях в подаче электричества для ряда областей Украины, в том числе — Харьковской".