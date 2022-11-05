І за графіком, і без нього: як і чому відключають світло на Харківщині

У НЕК “Укренерго” дали роз’яснення про введені сьогодні, 5 листопада, додаткові (не за графіком) обмеження в подачі електрики для низки областей України, в тому числі – Харківської.

“Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби”, – повідомили в пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Тобто, якщо у вас сьогодні світло зникало не за графіком, опублікованим раніше “Харківобленерго”, це зовсім не означає, що відключення за графіком не буде.

Енергетики повідомили, що додаткові обмеження запровадили, окрім Харківської, в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях, а також у Києві.

“Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що вранці споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи, 29 жовтня, і на 4,4% більше, ніж учора”, – пояснили в “Укренерго”.

При цьому аварійні відключення пресслужба компанії порівняла з “реанімацією”, а повернення до погодинних графіків – з “лікуванням консервативними методами”.