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І за графіком, і без нього: як і чому відключають світло на Харківщині

Суспільство 15:28   05.11.2022
Оксана Горун
І за графіком, і без нього: як і чому відключають світло на Харківщині

У НЕК “Укренерго” дали роз’яснення про введені сьогодні, 5 листопада, додаткові (не за графіком) обмеження в подачі електрики для низки областей України, в тому числі – Харківської.

“Шановні споживачі, звертаємо вашу увагу, що введення аварійних графіків в окремі години не скасовує дію графіків погодинних обмежень в інші години доби”, – повідомили в пресслужбі НЕК “Укренерго”.

Тобто, якщо у вас сьогодні світло зникало не за графіком, опублікованим раніше “Харківобленерго”, це зовсім не означає, що відключення за графіком не буде.

Енергетики повідомили, що додаткові обмеження запровадили, окрім Харківської, в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях, а також у Києві.

“Ці додаткові обмеження стали необхідними через те, що вранці споживання електроенергії було на 6,2% більше, ніж минулої суботи, 29 жовтня, і на 4,4% більше, ніж учора”, – пояснили в “Укренерго”.

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При цьому аварійні відключення пресслужба компанії порівняла з “реанімацією”, а повернення до погодинних графіків – з “лікуванням консервативними методами”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 15:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” дали роз’яснення про введені сьогодні, 5 листопада, додаткові (не за графіком) обмеження в подачі електрики для низки областей України, в тому числі – Харківської".