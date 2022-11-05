Відключення світла на Харківщині сьогодні підуть не за планом – “Укренерго”

У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що в суботу українці витрачають електроенергії більше, ніж у будні, через це доводиться проводити аварійні відключення світла.

“Сьогодні, 5 листопада, вранці країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні – четвер і п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” змушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дія графіків погодинних відключень у цих областях тимчасово припинена”, – повідомила пресслужба “Укренерго”.

Менш ніж дві години тому енергетики ще планували, що протягом дня на Харківщині діятимуть погодинні графіки відключень. Нагадаємо, що кожен українець може допомогти енергосистемі країни – для цього достатньо не включати енергоємні електроприлади під час пікових навантажень: наприклад, перенести прання та миття посуду в посудомийці на нічний час, а воду гріти не електрочайником, а по-старому – на газу.