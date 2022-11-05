Вихідні без світла: Укренерго повідомило, що на Харківщині будуть відключення

У НЕК “Укренерго” озвучили список регіонів України, у яких у суботу, 5 листопада, будуть планові погодинні відключення світла.

“Сьогодні, 5 листопада, Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання у форматі ГПВ для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях”, – перерахувала пресслужба компанії.

Це означає, що на Харківщині аварійних відключень (у разі, якщо росіяни не організують черговий обстріл) не буде. Діятимуть графіки, які раніше опублікувало “Харківобленерго”.

Нагадаємо, з понеділка, 7 листопада, графік відключень світла у Харківській області зміниться. “Зсув” торкнеться всіх черг, а ті, кому електрику відключали по 12-й черзі, пізно ввечері, тепер будуть без світла вранці.