У “Харківобленерго” оновили графік відключення світла на Харківщині
На сайті “Харківобленерго” опублікували новий графік погодинних відключень, який діятиме наступного тижня – з 7 по 13 листопада.
Основні зміни у графіку торкнулися часу відключення різних черг. Так, наприклад, першу чергу наступного тижня відключать не о 7 ранку, а о 8. Такий само “зсув” – на годину вперед – йде у всіх наступних чергах. Радикальні зміни очікують лише тих, чий будинок опинився о 12-й черзі: замість відключення світла з 19:00 до 22:00 у них електрики не буде вранці – з 7:00 до 10:00.
Тепер список черг відключення виглядає так:
1 черга: 08:00 – 11:00
2 черга: 9:00 – 12:00
3 черга: 10:00 – 13:00
4 черга: 11:00 – 14:00
5 черга: 12:00 – 15:00
6 черга: 13:00 – 16:00
7 черга: 14:00 – 17:00
8 черга: 15:00 – 18:00
9 черга: 17:00 – 20:00
10 черга: 18:00 – 21:00
11 черга: 19:00 – 22:00
12 черга: 07:00 – 10:00
З повним графіком можна ознайомитись тут .
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“Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих відхилень у відключеннях. Усе це обумовлено агресією з боку РФ та її атаками на енергетичні об’єкти України”, – зазначили в пресслужбі “Харківобленерго”.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті “Харківобленерго” опублікували новий графік погодинних відключень, який діятиме наступного тижня – з 7 по 13 листопада".