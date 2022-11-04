У “Харківобленерго” оновили графік відключення світла на Харківщині

На сайті “Харківобленерго” опублікували новий графік погодинних відключень, який діятиме наступного тижня – з 7 по 13 листопада.

Основні зміни у графіку торкнулися часу відключення різних черг. Так, наприклад, першу чергу наступного тижня відключать не о 7 ранку, а о 8. Такий само “зсув” – на годину вперед – йде у всіх наступних чергах. Радикальні зміни очікують лише тих, чий будинок опинився о 12-й черзі: замість відключення світла з 19:00 до 22:00 у них електрики не буде вранці – з 7:00 до 10:00.

Тепер список черг відключення виглядає так:

1 черга: 08:00 – 11:00

2 черга: 9:00 – 12:00

3 черга: 10:00 – 13:00

4 черга: 11:00 – 14:00

5 черга: 12:00 – 15:00

6 черга: 13:00 – 16:00

7 черга: 14:00 – 17:00

8 черга: 15:00 – 18:00

9 черга: 17:00 – 20:00

10 черга: 18:00 – 21:00

11 черга: 19:00 – 22:00

12 черга: 07:00 – 10:00

З повним графіком можна ознайомитись тут .

“Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих відхилень у відключеннях. Усе це обумовлено агресією з боку РФ та її атаками на енергетичні об’єкти України”, – зазначили в пресслужбі “Харківобленерго”.