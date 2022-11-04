В «Харьковоблэнерго» обновили график отключения света на Харьковщине
На сайте «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график почасовых отключений, который будет действовать на следующей неделе — с 7 по 13 ноября.
Основные изменения в графике коснулись времени отключения различных очередей. Так, к примеру, первую очередь на следующей неделе отключат не в 7 утра, а в 8. Такая же «сдвижка» — на час вперед — идет во всех последующих очередях. Радикальные изменения ожидают только тех, чей дом оказался в 12-й очереди: вместо отключения света с 19:00 до 22:00 у них электричества не будет утром — с 7:00 до 10:00.
Теперь список очередей отключения выглядит так:
1 очередь: 08:00 — 11:00
2 очередь: 9:00 — 12:00
3 очередь: 10:00 — 13:00
4 очередь: 11:00 — 14:00
5 очередь: 12:00 — 15:00
6 очередь: 13:00 — 16:00
7 очередь: 14:00 — 17:00
8 очередь: 15:00 — 18:00
9 очередь: 17:00 — 20:00
10 очередь: 18:00 — 21:00
11 очередь: 19:00 — 22:00
12 очередь: 07:00 — 10:00
С полным графиком можно ознакомится тут.
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«Просим наших потребителей с пониманием отнестись к возможным отклонениям в отключениях. Все это обусловлено агрессией со стороны РФ и ее атаками на энергетические объекты Украины», — отметили в пресс-службе Харьковоблэнерго.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график почасовых отключений, который будет действовать на следующей неделе — с 7 по 13 ноября".