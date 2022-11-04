Live
  • Пятница 04.11.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

В «Харьковоблэнерго» обновили график отключения света на Харьковщине

Общество 11:58   04.11.2022
Оксана Горун
В «Харьковоблэнерго» обновили график отключения света на Харьковщине

На сайте «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график почасовых отключений, который будет действовать на следующей неделе — с 7 по 13 ноября.

Основные изменения в графике коснулись времени отключения различных очередей. Так, к примеру, первую очередь на следующей неделе отключат не в 7 утра, а в 8. Такая же «сдвижка» — на час вперед — идет во всех последующих очередях. Радикальные изменения ожидают только тех, чей дом оказался в 12-й очереди: вместо отключения света с 19:00 до 22:00 у них электричества не будет утром — с 7:00 до 10:00.

Теперь список очередей отключения выглядит так:

1 очередь: 08:00 — 11:00
2 очередь: 9:00 — 12:00
3 очередь: 10:00 — 13:00
4 очередь: 11:00 — 14:00
5 очередь: 12:00 — 15:00
6 очередь: 13:00 — 16:00
7 очередь: 14:00 — 17:00
8 очередь: 15:00 — 18:00
9 очередь: 17:00 — 20:00
10 очередь: 18:00 — 21:00
11 очередь: 19:00 — 22:00
12 очередь: 07:00 — 10:00

С полным графиком можно ознакомится тут.

Читайте также: Длительное отключение света в Харькове перенесли на 8-9 ноября

«Просим наших потребителей с пониманием отнестись к возможным отклонениям в отключениях. Все это обусловлено агрессией со стороны РФ и ее атаками на энергетические объекты Украины», — отметили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:14
Длительное отключение света в Харькове перенесли на 8-9 ноября
22:27
Завтра на Харьковщине свет будут отключать по графику — Укрэнерго
16:37
В Харькове предприниматели покупают генераторы, чтобы работать даже без света
15:41
Часть Харькова останется без света в воскресенье и понедельник
12:24
В деоккупированной громаде на Харьковщине полностью восстановили электрику

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В «Харьковоблэнерго» обновили график отключения света на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 11:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график почасовых отключений, который будет действовать на следующей неделе — с 7 по 13 ноября".