В «Харьковоблэнерго» обновили график отключения света на Харьковщине

На сайте «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график почасовых отключений, который будет действовать на следующей неделе — с 7 по 13 ноября.

Основные изменения в графике коснулись времени отключения различных очередей. Так, к примеру, первую очередь на следующей неделе отключат не в 7 утра, а в 8. Такая же «сдвижка» — на час вперед — идет во всех последующих очередях. Радикальные изменения ожидают только тех, чей дом оказался в 12-й очереди: вместо отключения света с 19:00 до 22:00 у них электричества не будет утром — с 7:00 до 10:00.

Теперь список очередей отключения выглядит так:

1 очередь: 08:00 — 11:00

2 очередь: 9:00 — 12:00

3 очередь: 10:00 — 13:00

4 очередь: 11:00 — 14:00

5 очередь: 12:00 — 15:00

6 очередь: 13:00 — 16:00

7 очередь: 14:00 — 17:00

8 очередь: 15:00 — 18:00

9 очередь: 17:00 — 20:00

10 очередь: 18:00 — 21:00

11 очередь: 19:00 — 22:00

12 очередь: 07:00 — 10:00

С полным графиком можно ознакомится тут.

«Просим наших потребителей с пониманием отнестись к возможным отклонениям в отключениях. Все это обусловлено агрессией со стороны РФ и ее атаками на энергетические объекты Украины», — отметили в пресс-службе Харьковоблэнерго.