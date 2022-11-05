Выходные без света: «Укрэнерго» сообщило, что на Харьковщине будут отключения

В НЭК «Укрэнерго» озвучили список регионов Украины, в которых в субботу, 5 ноября, будут плановые почасовые отключения света.

«Сегодня, 5 ноября, Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — перечислила пресс-служба компании.

Это означает, что в Харьковской области аварийных отключений (в случае, если россияне не организуют очередной обстрел) не будет. Будут действовать графики, которые ранее опубликовало «Харьковоблэнерго».

Напомним, с понедельника, 7 ноября, график отключений света в Харьковской области изменится. «Сдвижка» коснется всех очередей, а те, кому электричество отключали в 12-ю очередь, поздно вечером, теперь будут без света по утрам.