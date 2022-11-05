Выходные без света: «Укрэнерго» сообщило, что на Харьковщине будут отключения
В НЭК «Укрэнерго» озвучили список регионов Украины, в которых в субботу, 5 ноября, будут плановые почасовые отключения света.
«Сегодня, 5 ноября, Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — перечислила пресс-служба компании.
Это означает, что в Харьковской области аварийных отключений (в случае, если россияне не организуют очередной обстрел) не будет. Будут действовать графики, которые ранее опубликовало «Харьковоблэнерго».
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Напомним, с понедельника, 7 ноября, график отключений света в Харьковской области изменится. «Сдвижка» коснется всех очередей, а те, кому электричество отключали в 12-ю очередь, поздно вечером, теперь будут без света по утрам.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» озвучили список регионов Украины, в которых в субботу, 5 ноября, будут плановые почасовые отключения света".