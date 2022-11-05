Отключения света на Харьковщине сегодня пойдут не по плану — «Укрэнерго»

В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что в субботу украинцы тратят электроэнергии больше, чем в будние дни, из-за этого приходится проводить аварийные отключения света.

«Сегодня, 5 ноября, утром страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни – четверг и пятницу. Из-за этого, к сожалению, графиков почасовых отключений для поддержки стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Менее двух часов назад энергетики еще планировали, что в течение дня на Харьковщине будут действовать почасовые графики отключений. Напомним, что каждый украинец может помочь энергосистеме страны — для этого достаточно не включать энергоемкие электроприборы во время пиковых нагрузок: к примеру, перенести стирку и мытье посуды в посудомойке на ночное время, а воду греть не электрочайником, а по старинке — на газу.