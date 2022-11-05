Защитники Харьковщины получили госнаграды (видео)
Госнаграды вручили воинам Харьковского отдельного батальона территориальной обороны, сообщила пресс-служба батальона.
«Согласно Указу Президента Украины, за личное мужество и самоотверженные действия проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцы Харьковского отдельного батальона территориальной обороны получили от командования государственные награды: ордена и медали», — отметили на странице батальона в facebook.
Там также опубликовали видео вручения наград героям.
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Отметим, что количество и имена бойцов, получивших награды, традиционно не сообщают из соображений безопасности.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 12:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госнаграды вручили воинам Харьковского отдельного батальона территориальной обороны, сообщила пресс-служба батальона".