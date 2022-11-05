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Защитники Харьковщины получили госнаграды (видео)

Общество 12:50   05.11.2022
Оксана Горун
Защитники Харьковщины получили госнаграды (видео)

Госнаграды вручили воинам Харьковского отдельного батальона территориальной обороны, сообщила пресс-служба батальона.

«Согласно Указу Президента Украины, за личное мужество и самоотверженные действия проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бойцы Харьковского отдельного батальона территориальной обороны получили от командования государственные награды: ордена и медали», — отметили на странице батальона в facebook.

Там также опубликовали видео вручения наград героям.

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    • Отметим, что количество и имена бойцов, получивших награды, традиционно не сообщают из соображений безопасности.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Интервью, Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 12:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госнаграды вручили воинам Харьковского отдельного батальона территориальной обороны, сообщила пресс-служба батальона".