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Захисники Харківщини отримали держнагороди (відео)

Суспільство 12:50   05.11.2022
Оксана Горун
Захисники Харківщини отримали держнагороди (відео)

Держнагороди вручили воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони, повідомляє пресслужба батальйону.

“Згідно з Указом Президента України, за особисту мужність та самовіддані дії виявлені в захисті суверенитету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони отримали від командування державні нагороди: ордени та медалі”, – зазначили на сторінці батальйону у фейсбуці.

Там також опублікували відео вручення нагород героям.

  • Читайте також: Захисники Харківщини отримали держнагороди (відео)

    • Зазначимо, що кількість та імена бійців, які отримали нагороди, традиційно не повідомляють із міркувань безпеки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Інтерв'ю, Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 12:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держнагороди вручили воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони, повідомляє пресслужба батальйону".