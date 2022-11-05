Захисники Харківщини отримали держнагороди (відео)

Держнагороди вручили воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони, повідомляє пресслужба батальйону.

“Згідно з Указом Президента України, за особисту мужність та самовіддані дії виявлені в захисті суверенитету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони отримали від командування державні нагороди: ордени та медалі”, – зазначили на сторінці батальйону у фейсбуці.

Там також опублікували відео вручення нагород героям.

Зазначимо, що кількість та імена бійців, які отримали нагороди, традиційно не повідомляють із міркувань безпеки.