Захисники Харківщини отримали держнагороди (відео)
Держнагороди вручили воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони, повідомляє пресслужба батальйону.
“Згідно з Указом Президента України, за особисту мужність та самовіддані дії виявлені в захисті суверенитету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони отримали від командування державні нагороди: ордени та медалі”, – зазначили на сторінці батальйону у фейсбуці.
Там також опублікували відео вручення нагород героям.
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Зазначимо, що кількість та імена бійців, які отримали нагороди, традиційно не повідомляють із міркувань безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 12:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держнагороди вручили воїнам Харківського окремого батальйону територіальної оборони, повідомляє пресслужба батальйону".