В Боровой на Харьковщине все еще вода по часам и нет света

Через месяц после освобождения в Боровой все еще разминируют линии электропередач, сообщил Боровский поселковый голова Александр Тертышный.

В деоккупированной Боровской громаде постепенно восстанавливают коммуникации. В настоящее время спасатели продолжают разминировать территории.

«На левой стороне Оскола проводят разминирование линий электропередач, после чего наши электрики поднимают линии электропередачи. Чтобы, когда будет подана электроэнергия, мы уже были готовы. В Купянск, к той подстанции, откуда мы ожидаем получение электроэнергии, она уже подана. Там работают до 9 ноября по Ковшаровке, а после этого переходят к ремонту нашего высоковольтного участка», – пояснил Тертышный.

Из-за отсутствия света в громаде до сих пор нет отопления в многоэтажках и админзданиях. Оно появится сразу после того, как возобновят постоянное водоснабжение. Жители общины получают воду по графику, потому что водопровод работает благодаря генератору.

«К сожалению, на этой неделе генератор вышел из строя, но благодаря помощи главы Изюмской райадминистрации Масельского Степана, у нас снова есть новый мощный генератор, и мы возобновили водоснабжение», – рассказал Тертышный.

Ремонт моста между Боровой и Новоселовкой начнется на следующей неделе.

«Частично мобильная связь восстановлена ​​в поселке Боровая, ждем электроэнергию», — объяснил поселковый голова.