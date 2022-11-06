У Боровій на Харківщині все ще вода по годинах і немає світла

Через місяць після звільнення у Боровій все ще розмінують лінії електропередач, повідомив Борівський селищний голова Олександр Тертишний.

У деокупованій Борівській громаді поступово відновлюють комунікації. Наразі рятувальники продовжують розміновувати території.

«На лівому боці Оскола проводять розмінування лінії електропередач, після чого наші електрики підіймають лінії електропередач. Щоб коли буде подана електроенергія, ми вже були готові. До Куп’янська, до тієї підстанції, звідки ми очікуємо отримання електроенергії, вона вже подана. Там працюють до 9 листопада по Ковшарівці, а після цього переходять до ремонту нашої високовольтної ділянки», – пояснив Тертишний.

Через відсутність світла, у громаді досі немає опалення в багатоповерхівках і адмінбудівлях. Воно з’явиться відразу після того, як відновлять постійне водопостачання. Наразі мешканці громади отримують воду за графіком, тому що водогон працює завдяки генератору.

«На жаль на цьому тижні генератор вийшов з ладу, але завдяки допомозі голови Ізюмської рай адміністрації Масельського Степана, у нас знову є новий генератор потужний генератор, і відновили водопостачання», – розповів Тертишний.

Ремонт мосту між Боровою та Новоселівкою почнеться наступного тижня.

«Частково мобільний зв’язок відновлено у селищі Борова, чекаємо на електроенергію», – пояснив селищний голова.