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Из-за артобстрела в Двуречной горели частные дома — ГСЧС

Происшествия 07:26   07.11.2022
Алексей Наумов
Из-за артобстрела в Двуречной горели частные дома — ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки на Харьковщине произошел один пожар, вызванный боевыми действиями.

В целом же на Харьковщине спасатели тушили 13 пожаров. Из-за артобстрела возгорание произошло 6 ноября в Двуречной.

«Около 8:00 враг нанес артиллерийский удар по поселку Двуречная. После попадания в один из частных домов там произошли значительные разрушения и возник пожар. С ним боролись спасатели 14-й Государственной пожарно-спасательной части. В 09:15 им удалось потушить огонь на площади 150 кв. и спасти соседний дом», — отметили в утренней сводке ГСЧС.

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    • Также спасатели сообщили о ходе разминирования на Харьковщине. За сутки пиротехники изъяли и обезвредили 352 взрывоопасных предмета.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 07:26;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки на Харьковщине произошел один пожар, вызванный боевыми действиями".