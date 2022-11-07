Из-за артобстрела в Двуречной горели частные дома — ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки на Харьковщине произошел один пожар, вызванный боевыми действиями.

В целом же на Харьковщине спасатели тушили 13 пожаров. Из-за артобстрела возгорание произошло 6 ноября в Двуречной.

«Около 8:00 враг нанес артиллерийский удар по поселку Двуречная. После попадания в один из частных домов там произошли значительные разрушения и возник пожар. С ним боролись спасатели 14-й Государственной пожарно-спасательной части. В 09:15 им удалось потушить огонь на площади 150 кв. и спасти соседний дом», — отметили в утренней сводке ГСЧС.

Также спасатели сообщили о ходе разминирования на Харьковщине. За сутки пиротехники изъяли и обезвредили 352 взрывоопасных предмета.