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Через артобстріл у Дворічній горіли приватні будинки – ДСНС

Події 07:26   07.11.2022
Алексей Наумов
Через артобстріл у Дворічній горіли приватні будинки – ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена бойовими діями.

Загалом на Харківщині рятувальники гасили 13 пожеж. Через артобстріл спалах відбувся 6 листопада у Дворічній.

“Близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна. Після влучання в один з приватних будинків там стались значні руйнації і виникла пожежа. З нею боролись рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 09:15 їм вдалось загасити вогонь на площі 150 кв.м. та врятувати сусідній будинок”, – зазначили в ранковому зведенні ДСНС.

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    • Також рятувальники повідомили про перебіг розмінування на Харківщині. За добу піротехніки вилучили та знешкодили 352 вибухонебезпечні предмети.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 07:26;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена бойовими діями".