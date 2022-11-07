Через артобстріл у Дворічній горіли приватні будинки – ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена бойовими діями.

Загалом на Харківщині рятувальники гасили 13 пожеж. Через артобстріл спалах відбувся 6 листопада у Дворічній.

“Близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна. Після влучання в один з приватних будинків там стались значні руйнації і виникла пожежа. З нею боролись рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 09:15 їм вдалось загасити вогонь на площі 150 кв.м. та врятувати сусідній будинок”, – зазначили в ранковому зведенні ДСНС.