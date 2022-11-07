Через артобстріл у Дворічній горіли приватні будинки – ДСНС
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена бойовими діями.
Загалом на Харківщині рятувальники гасили 13 пожеж. Через артобстріл спалах відбувся 6 листопада у Дворічній.
“Близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна. Після влучання в один з приватних будинків там стались значні руйнації і виникла пожежа. З нею боролись рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 09:15 їм вдалось загасити вогонь на площі 150 кв.м. та врятувати сусідній будинок”, – зазначили в ранковому зведенні ДСНС.
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Також рятувальники повідомили про перебіг розмінування на Харківщині. За добу піротехніки вилучили та знешкодили 352 вибухонебезпечні предмети.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 07:26;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена бойовими діями".