Умер адвокат экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса

Известный харьковский адвокат Александр Гунченко внезапно умер на 53-м году жизни.

О смерти Гунченко сообщили его коллеги.

«Вчера, 06 ноября 2022 года, оборвалась жизнь талантливого адвоката, без преувеличения настоящего мастера своего дела, отзывчивого и доброго человека, мужа и отца, кандидата юридических наук, заместителя председателя Совета адвокатов Харьковской области Гунченко Александра Вадимовича», — сказано в сообщении Совета адвокатов Харьковской области.

О причинах смерти ни Совет адвокатов, ни коллеги Гунченко, также подтвердившие печальное известие, не сообщили. Последнее сообщение в соцсетях Александр Гунченко разместил 28 сентября, оно посвящено смерти ректора Национального юридического университета им. Я. Мудрого Василия Тация. А 24 сентября у Гунченко был день рождения — ему исполнилось 52 года.

Напомним, харьковчанам Гунченко известен в первую очередь как адвокат покойного мэра города Геннадия Кернеса.

В частности, он представлял интересы Кернеса в громком судебном процессе над мэром и его охранниками (за избиение общественного активиста), который длился в Полтаве. После смерти Кернеса Гунченко подал заявление в интересах его детей — о посмертной реабилитации городского головы Харькова в этом деле.