Помер адвокат ексмера Харкова Геннадія Кернеса
Відомий харківський адвокат Олександр Гунченко раптово помер на 53-му році життя.
Про смерть Гунченка повідомили його колеги.
“Вчора, 06 листопада 2022 року, обірвалося життя талановитого адвоката, без перебільшення справжнього майстра своєї справи, чуйної та доброї людини, чоловіка та батька, кандидата юридичних наук, заступника голови Ради адвокатів Харківської області Гунченка Олександра Вадимовича”, – сказано в повідомленні Ради адвокатів Харківської області.
Про причини смерті ні Рада адвокатів, ані колеги Гунченка, які також підтвердили сумну звістку, не повідомили. Останнє повідомлення в соцмережах Олександр Гунченко розмістив 28 вересня, воно присвячене смерті ректора Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого Василя Тація. А 24 вересня Гунченко мав день народження – йому виповнилося 52 роки.
Нагадаємо, харків’янам Гунченко відомий насамперед як адвокат покійного мера міста Геннадія Кернеса.
Зокрема, він представляв інтереси Кернеса у гучному судовому процесі над мером та його охоронцями (за побиття громадського активіста), який тривав у Полтаві. Після смерті Кернеса Гунченко подав заяву на користь його дітей – про посмертну реабілітацію міського голови Харкова у цій справі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий харківський адвокат Олександр Гунченко раптово помер на 53-му році життя".