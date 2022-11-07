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В мэрии показали, как восстанавливают разрушенные россиянами дома в Харькове

Общество 11:07   07.11.2022
Оксана Горун
В мэрии показали, как восстанавливают разрушенные россиянами дома в Харькове

В Харькове продолжают отстраивать жилые многоэтажки, которые частично обрушились из-за российских обстрелов и бомбардировок.

В Харьковской мэрии показали очередной этап работ, которые проводят в домах по улице Грищенко в Немышлянском районе.

В Немышлянском районе Харькова отстраивают дома, разрушенные обстрелами

«По ул. Грищенко в Немышлянском районе продолжаются работы по восстановлению жилых домов, пострадавших в результате вражеских обстрелов», — сообщили в пресс-службе горсовета.

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    • В Немышлянском районе Харькова отстраивают дома, разрушенные обстрелами 2

    По информации мэрии, рабочие уже разобрали завалы, демонтировали и восстановили плиты перекрытия. А сейчас — восстанавливают кирпичную кладку парапета, стен в квартирах жильцов и фасадов.

    В Немышлянском районе Харькова отстраивают дома, разрушенные обстрелами 3

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 11:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают отстраивать жилые многоэтажки, которые частично обрушились из-за российских обстрелов и бомбардировок".