В мэрии показали, как восстанавливают разрушенные россиянами дома в Харькове
В Харькове продолжают отстраивать жилые многоэтажки, которые частично обрушились из-за российских обстрелов и бомбардировок.
В Харьковской мэрии показали очередной этап работ, которые проводят в домах по улице Грищенко в Немышлянском районе.
«По ул. Грищенко в Немышлянском районе продолжаются работы по восстановлению жилых домов, пострадавших в результате вражеских обстрелов», — сообщили в пресс-службе горсовета.
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По информации мэрии, рабочие уже разобрали завалы, демонтировали и восстановили плиты перекрытия. А сейчас — восстанавливают кирпичную кладку парапета, стен в квартирах жильцов и фасадов.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 11:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают отстраивать жилые многоэтажки, которые частично обрушились из-за российских обстрелов и бомбардировок".