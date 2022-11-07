В мэрии показали, как восстанавливают разрушенные россиянами дома в Харькове

В Харькове продолжают отстраивать жилые многоэтажки, которые частично обрушились из-за российских обстрелов и бомбардировок.

В Харьковской мэрии показали очередной этап работ, которые проводят в домах по улице Грищенко в Немышлянском районе.

«По ул. Грищенко в Немышлянском районе продолжаются работы по восстановлению жилых домов, пострадавших в результате вражеских обстрелов», — сообщили в пресс-службе горсовета.

По информации мэрии, рабочие уже разобрали завалы, демонтировали и восстановили плиты перекрытия. А сейчас — восстанавливают кирпичную кладку парапета, стен в квартирах жильцов и фасадов.