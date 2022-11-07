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У мерії показали, як відновлюють зруйновані росіянами будинки у Харкові

Суспільство 11:07   07.11.2022
Оксана Горун
У мерії показали, як відновлюють зруйновані росіянами будинки у Харкові

У Харкові продовжують відбудовувати житлові багатоповерхівки, які частково обрушилися через російські обстріли і бомбардування.

У Харківській мерії показали черговий етап робіт, які проводять у будинках на вулиці Грищенка в Немишлянському районі.

У Немишлянському районі Харкова відбудовують будинки, зруйновані обстрілами

“По вул. Грищенка в Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлових будинків, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів”, – повідомили у пресслужбі міськради.

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    • У Немишлянському районі Харкова відбудовують будинки, зруйновані обстрілами 2

    За інформацією мерії, робітники вже розібрали завали, демонтували та відновили плити перекриття. А зараз – відновлюють цегляну кладку парапету, стін у квартирах мешканців та фасадів.

    У Немишлянському районі Харкова відбудовують будинки, зруйновані обстрілами 3

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 11:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують відбудовувати житлові багатоповерхівки, які частково обрушилися через російські обстріли і бомбардування".