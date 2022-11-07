У мерії показали, як відновлюють зруйновані росіянами будинки у Харкові
У Харкові продовжують відбудовувати житлові багатоповерхівки, які частково обрушилися через російські обстріли і бомбардування.
У Харківській мерії показали черговий етап робіт, які проводять у будинках на вулиці Грищенка в Немишлянському районі.
“По вул. Грищенка в Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлових будинків, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів”, – повідомили у пресслужбі міськради.
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За інформацією мерії, робітники вже розібрали завали, демонтували та відновили плити перекриття. А зараз – відновлюють цегляну кладку парапету, стін у квартирах мешканців та фасадів.
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Ви читали новину: «У мерії показали, як відновлюють зруйновані росіянами будинки у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 11:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують відбудовувати житлові багатоповерхівки, які частково обрушилися через російські обстріли і бомбардування".