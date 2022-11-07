У мерії показали, як відновлюють зруйновані росіянами будинки у Харкові

У Харкові продовжують відбудовувати житлові багатоповерхівки, які частково обрушилися через російські обстріли і бомбардування.

У Харківській мерії показали черговий етап робіт, які проводять у будинках на вулиці Грищенка в Немишлянському районі.

“По вул. Грищенка в Немишлянському районі продовжуються роботи з відновлення житлових будинків, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів”, – повідомили у пресслужбі міськради.

За інформацією мерії, робітники вже розібрали завали, демонтували та відновили плити перекриття. А зараз – відновлюють цегляну кладку парапету, стін у квартирах мешканців та фасадів.