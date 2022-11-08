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Движение метро в Харькове восстановили

Общество 10:15   08.11.2022
Оксана Горун
Движение метро в Харькове восстановили Фото: КП «Харківський метрополітен»

Метро заработало после внезапной остановки.

На восстановление движения поездов специалистам метрополитена потребовалось около получаса.

«Движение по линиям Харьковского метрополитена полностью восстановлено», — сообщила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

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    • Поезда в метро в Харькове остановились около 9:30 8 ноября. В метрополитене подтвердили, что причина — в проблемах с электроснабжением. Напомним, подобные остановки метро в Харькове происходят периодически, начиная с 31 октября, когда российская армия обстреляла критическую инфраструктуру Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метро заработало после внезапной остановки".