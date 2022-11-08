Рух метро в Харкові відновили

Метро запрацювало після раптової зупинки.

На відновлення руху поїздів спеціалістам метрополітену знадобилося близько півгодини.

“Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

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Поїзди метро в Харкові зупинилися близько 9:30 8 листопада. У метрополітені підтвердили, що причина – у проблемах з електропостачанням. Нагадаємо, такі зупинки метро в Харкові відбуваються періодично, починаючи з 31 жовтня, коли російська армія обстріляла критичну інфраструктуру Харківської області.