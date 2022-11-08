Рух метро в Харкові відновили
Метро запрацювало після раптової зупинки.
На відновлення руху поїздів спеціалістам метрополітену знадобилося близько півгодини.
“Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено”, – повідомила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
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Поїзди метро в Харкові зупинилися близько 9:30 8 листопада. У метрополітені підтвердили, що причина – у проблемах з електропостачанням. Нагадаємо, такі зупинки метро в Харкові відбуваються періодично, починаючи з 31 жовтня, коли російська армія обстріляла критичну інфраструктуру Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро запрацювало після раптової зупинки".