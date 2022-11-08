На Харьковщине из-за обстрела горел частный дом

Пожар из-за обстрела случился в селе Колодезное Двуречанской громады, сообщили спасатели.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за прошедшие сутки в регионе произошло 8 пожаров, один из них — из-за боевых действий.

«Около 13:00 враг нанес артиллерийский удар по селу Колодезное Двуречанской ОТГ. В результате обстрела загорался частный дом. Горела крыша на площади 60 кв. м. На месте происшествия работало 2 оперативных отделения 14-й Государственной пожарно-спасательной части. В 13:55 огонь удалось локализовать, в 15:55 полностью ликвидировать. Пострадавших нет», — сообщили в сводке ГСЧС.

Также спасатели проинформировали, что за сутки изъяли и обезвредили на Харьковщине 362 взрывоопасных предмета.