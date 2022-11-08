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На Харьковщине из-за обстрела горел частный дом

Происшествия 08:37   08.11.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине из-за обстрела горел частный дом Фото ДСНС

Пожар из-за обстрела случился в селе Колодезное Двуречанской громады, сообщили спасатели.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за прошедшие сутки в регионе произошло 8 пожаров, один из них — из-за боевых действий.

«Около 13:00 враг нанес артиллерийский удар по селу Колодезное Двуречанской ОТГ. В результате обстрела загорался частный дом. Горела крыша на площади 60 кв. м. На месте происшествия работало 2 оперативных отделения 14-й Государственной пожарно-спасательной части. В 13:55 огонь удалось локализовать, в 15:55 полностью ликвидировать. Пострадавших нет», — сообщили в сводке ГСЧС.

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    • Также спасатели проинформировали, что за сутки изъяли и обезвредили  на Харьковщине 362 взрывоопасных предмета.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 ноября 2022 в 08:37;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар из-за обстрела случился в селе Колодезное Двуречанской громады, сообщили спасатели".