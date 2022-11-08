На Харківщині через обстріл горів приватний будинок
Пожежа через обстріл трапилася в селі Колодязне Дворічанської громади, повідомили рятувальники.
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, минулої доби в регіоні сталося 8 пожеж, одна з них – через бойові дії.
“Близько 13:00 ворог наніс артилерійський удар по селу Колодязне Дворічанської ОТГ. В результаті обстрілу загорявся приватний будинок. Горів дах на площі 60 кв.м. На місці події працювало 2 оперативні відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 13:55 вогонь вдалось локалізувати, о 15:55 — повністю ліквідувати. Постраждалих немає”, – повідомили у зведенні ДСНС.
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Також рятувальники поінформували, що за добу вилучили та знешкодили на Харківщині 362 вибухонебезпечні предмети.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 08:37;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа через обстріл трапилася в селі Колодязне Дворічанської громади, повідомили рятувальники".