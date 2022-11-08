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На Харківщині через обстріл горів приватний будинок

Події 08:37   08.11.2022
Олексій Наумов
На Харківщині через обстріл горів приватний будинок

Пожежа через обстріл трапилася в селі Колодязне Дворічанської громади, повідомили рятувальники.

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, минулої доби в регіоні сталося 8 пожеж, одна з них – через бойові дії.

“Близько 13:00 ворог наніс артилерійський удар по селу Колодязне Дворічанської ОТГ. В результаті обстрілу загорявся приватний будинок. Горів дах на площі 60 кв.м. На місці події працювало 2 оперативні відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 13:55 вогонь вдалось локалізувати, о 15:55 — повністю ліквідувати. Постраждалих немає”, – повідомили у зведенні ДСНС.

  • Читайте також: За добу на Харківщині сталася одна пожежа через обстріли

    • Також рятувальники поінформували, що за добу вилучили та знешкодили на Харківщині 362 вибухонебезпечні предмети.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2022 в 08:37;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа через обстріл трапилася в селі Колодязне Дворічанської громади, повідомили рятувальники".